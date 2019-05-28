قطر: إيران مستعدة للتحاور مع دول الخليج بشأن استقرار المنطقة  

نقل بيان لوزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، عن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني، قوله إن بلاده مستعدة للحوار مع دول الخليج العربية بشأن تصاعد التوتر في المنطقة.

وفي ظل التصعيد الذي يشهده الخليج، مع ارتفاع حدة التوتر بين واشنطن والقوى الرئيسة بالإقليم من جهة، وطهران من جهة أخرى، تجد قطر نفسها في موقف متناقض، فبينما تحتضن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية بالمنطقة، تتمسك بتحالفها مع إيران.

وقالت وكالة أنباء قطر: ”نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومساعد وزير الخارجية الإيراني يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، ويستعرضان تطورات الأوضاع في المنطقة“.

وأضافت الوكالة في تغريدة على حسابها بتويتر: ”أن الطرفين أكدا قلقهما من التصعيدات والمشاكل القائمة في المنطقة، وأهمية الحوار لحلها“.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومساعد وزير الخارجية الإيراني يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، ويستعرضان تطورات الأوضاع في المنطقة، مؤكدين قلقهما من التصعيدات والمشاكل القائمة في المنطقة، وأهمية الحوار لحلها. #قنا pic.twitter.com/mXtqGGuwXd — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 28, 2019

وفي أكثر من مناسبة أعلن مسؤولون إيرانيون عن ”استعدادهم للحوار“، لكن تهم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة التي تلاحق طهران، تؤدي إلى توتر مزمن في العلاقات عبر الخليج.