خلال اجتماع مع عبدالفتاح البرهان.. ولي عهد أبوظبي  يؤكد دعم السودان ويدعو للحوار (فيديو)

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، دعم بلاده للسودان، ودعا إلى حوار يحقق الوفاق في هذا البلد، خلال اجتماع مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وفي وقت سابق اليوم وصل البرهان إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث كان في استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين.

ونشر الحساب الرسمي لولي عهد أبوظبي، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة جاء فيها: ”محمد بن زايد يؤكد دعم دولة الإمارات للسودان في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها خلال اجتماعه اليوم في أبوظبي مع عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان“.

محمد بن زايد يؤكد دعم دولة الإمارات للسودان في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها خلال اجتماعه اليوم بأبوظبي مع عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان. pic.twitter.com/zIiwhzAhMJ — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 26, 2019

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية شدد ولي عهد أبوظبي خلال اللقاء على: ”أهمية الحوار بين السودانيين في هذه المرحلة الحساسة، فمن خلال الحوار الذي يسعى الى تحقيق الوفاق سينجح السودان (…) وتبدأ مرحلة جديدة ومزدهرة“.

وعبّر الشيخ محمد بن زايد عن ”ثقته الكبيرة بقدرة الشعب السوداني الشقيق، ومؤسساته الوطنية على تجاوز المرحلة الحالية والتوجه إلى المستقبل بروح وطنية واحدة“.