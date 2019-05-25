الكويت تؤجل إنهاء خدمات 400 وافد

كشفت مصادر في وزارة التربية الكويتية، أن الوزارة أجلت إنهاء خدمات نحو 400 وافد من منفذي الخدمة حتى إشعار آخر، وذلك بسبب النقص الحاد الذي تعاني منه الكثير من المدارس في البلد الخليجي الذي بدأ منذ عام 2017 بعملية ”تكويت“ الوظائف لإحلال المواطنين مكان الوافدين.

وقالت المصادر إن الوزارة مستمرة في سياسة الإحلال في بقية التخصصات، وقد أنهت خدمات نحو 750 وافدًا خلال العام الحالي من معلمين وباحثين وقانونيين ومحاسبين وإداريين ومنفذين خدمة، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

ونشرت صحيفة ”القبس“ أسماء منفذي الخدمة الوافدين الذي تقرر تأجيل إنهاء خدماتهم، والذين ينتمون لمناطق تعليمية مختلفة.

وكانت مصادر مطلعة في الوزارة قد كشفت قبل أيام عن نيَة الوزارة إنهاء خدمات دفعة جديدة من الوافدين العاملين في الوزارة ابتداءً من شهر تموز/ يوليو المقبل من العاملين في منطقتي حولي والفروانية التعليميتين.

وكان ديوان الخدمة المدنية في الكويت ، قد أصدر في شهر أيلول/ سبتمبر 2017، قرارًا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال الخمس سنوات القادمة، لتصل إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة في عدة مجموعات، بينها وظائف التدريس والتعليم والتدريب.

ويعيش الكويت في أكثر من 4 ملايين نسمة، يشكل فيها عدد الوافدين أكثر من ضعفي عدد المواطنين، وتريد الحكومة تعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حاليًا.