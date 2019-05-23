ما حقيقة فيديو استهداف الحوثيين مطار أبوظبي؟‎

بث الحوثيون، اليوم الخميس، مقطع فيديو يدعون فيه استهداف مطار أبوظبي بطائرة مسيرة على حد قولهم، في محاولة دعائية جديدة يدعمهم فيها الإعلام القطري بشكل واسع.

غير أن الفيديو الذي بثته جماعة الحوثي وتناقله الإعلام القطري يبدو مفبركًا بشكل واضح، فزاوية التصوير تبدو أرضية وهو ما يعني أن كاميرا التصوير كانت في الأسفل وتنتظر لحظة الهجوم المزعوم، وهو غير ممكن في منشأة كمطار أبوظبي تعتمد إجراءات خاصة تفرضها قواعد السلامة الجوية.

كما أن الحوثيين كانوا قد أعلنوا عن الكثير من الهجمات على منشآت عديدة فلماذا لم يتم تصويرها، يقول متابعون.

ومن المستبعد، وفقًا لمحللين، أن يكون الحوثيون قد شنوا هجومًا في الإمارات ويخفون دليله لمدة نحو عام كامل.

يذكر أنه لم تتأثر قط حركة الملاحة في مطار أبوظبي، وهي مسألة معلنة ومتابعة دوليًا فحركة الطائرات والمطارات وحوادثها مرصودة عالميًا في إطار إجراءات السلامة المتبعة.

والأهم هو ما رصده معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي تساءلوا كيف تمكنت طائرة الحوثي من قطع كل هذه المسافة ولم تستهدف إلا سيارة بعيدة داخل المطار وفقًا للفيديو المزعوم ولماذا لم تستهدف المطار نفسه.‎