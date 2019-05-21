الإمارات ترحب بـ“مؤتمر البحرين“ حول الاستثمار في فلسطين 

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء، ترحيبها بورشة العمل الاقتصادية التي ستستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم الاستثمار في فلسطين، مؤكدة دعم الورشة والمشاركة بوفد فيها.

وأمس الإثنين قال البيت الأبيض: “إن الولايات المتحدة ستعقد ورشة عمل اقتصادية في البحرين أواخر يونيو/ حزيران للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب المقبلة للسلام في الشرق الأوسط“.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، اليوم: ”إن الإمارات تقف مع كافة الجهود الدولية الرامية إلى ازدهار المنطقة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، والتخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير من أبناء المنطقة خاصة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق“.

وأشارت الوزارة إلى الأهداف التي تنطلق منها الورشة، والمتمثلة في ”السعي نحو إطار عمل يضمن مستقبلًا مزدهرًا للمنطقة، وتشكل هدفًا ساميًا لرفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش والاستقرار والعمل لمستقبل مزدهر“.

وقالت الوزارة إن الإمارات وهي ترحب بورشة ”السلام من أجل الازدهار“، لتؤكد موقفها السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت إلى أن جهود التنمية والازدهار ”لا تتقاطع مع هذا الموقف، بل تعززه وتدفع باتجاه الحلول السياسية الموصلة إلى سلام دائم وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين“.