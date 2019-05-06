فرح قطري عارم باتصال من رئيس وزراء البحرين

سادت فرحة عارمة بين المعلقين القطريين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء عن تلقي أمير البلاد اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء البحرين هو الأول من نوعه منذ بداية أزمة الدوحة.

وحتى الآن لم يصدر تأكيد رسمي من البحرين لهذا الاتصال الذي أعلنت عنه وكالة الأنباء القطرية الرسمية، مشيرة إلى أنه جاء لتهنئة الأمير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وضجت مواقع التواصل بتعليقات قطرية من مسؤولين وناشطين عاديين عكست حالة من البهجة بهذا الاتصال في مؤشر على حالة العزلة التي تعانيها الدوحة المقاطعة من قبل جيرانها منذ صيف العام 2017.

وكتب الأكاديمي والمحلل السياسي الإماراتي عبدالخالق عبدالله معلقًا على هذه الفرحة القطرية: ”مكالمة هاتفية مفاجئة دقت بابًا من أبواب الدوحة طارت بها الشقيقة الشقية قطر فرحة غير مصدقة، واعتبرتها معجزة من معجزات شهر رمضان الكريم، الأشقاء في قطر لا تحلقوا في السماء فرحًا ولا تحمّلوا المكالمة أكثر مما تحتمل. هي مجرد مكالمة ولا يوجد أي اختراق، والمقاطعة مستمرة حتى أجل غير مسمى.“