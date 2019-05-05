الإثنين أول أيام رمضان في السعودية والإمارات.. وسلطنة عمان تعلن الثلاثاء غرة الشهر الفضيل

أعلنت المحكمة العليا في السعودية، مساء اليوم الأحد، أن الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت لجنة تحري هلال شهر رمضان في الإمارات أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان وأن غدًا الإثنين هو أول أيام الشهر الفضيل، في حين أعلنت سلطنة عمان أن الثلاثاء غرة رمضان بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الأحد.

وقال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين إن الإثنين غرة رمضان في البحرين بعد ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد.

وأعلنت كل من سوريا ومصر والأردن وفلسطين والسودان أن الإثنين سيكون غرة الشهر الفضيل.