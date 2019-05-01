قرقاش: على الدول العربية أن تدعم انتقالًا منظمًا ومستقرًا في السودان

قال أنور قرقاش، وزير الشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الأربعاء، إن على الدول العربية أن تدعم انتقالًا منظمًا ومستقرًا في السودان.

وأضاف قرقاش، عبر تغريدة على تويتر، أن الانتقال في السودان يجب أن يوازن ما بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات.

وتابع الوزير الإماراتي: ”لقد واجهنا فوضى شاملة في المنطقة، وبشكل معقول، لا نحتاج إلى المزيد منها“.

‎وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، يوم أمس، أنه مستعد للتفاوض مع المعارضة، لكن بشرط ألا تكون هناك ”فوضى“ بعد الآن، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تعطل حركة القطارات، وتعرقل المرور على الجسور.