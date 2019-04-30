جمع دية الإعلامية هداية السلطان ينهي قضية خالد نقا العازمي وعمرها 19 عامًا بالكويت (فيديو)

تمكنت حملة جمع دية المواطن الكويتي خالد نقا العازمي، المدان بقتل الإعلامية هداية السلطان قبل 19 عامًا، من جمع مبلغ الدية البالغ 10 ملايين دينار كويتي، أو ما يساوي نحو 33 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي يعمل على إنهاء قضية طال عمرها إلى 19 عامًا مضت.

وقد أطلقت مبرة العوازم الخيرية، المشرفة على جمع الدية، رابط التبرع الالكتروني، وحضت أهل الكويت على التفاعل الإيجابي لجمع المبلغ المطلوب بأسرع وقت ممكن.

وقال مشرف الحملة خالد رفاعي راعي الفحماء، في تصريحات لصحيفة ”الرأي“ المحلية، ”قمنا بفتح الرابط وبفضل الله وجدنا إقبالًا كبيرًا جدًا، لدرجة أن السيرفرات توقفت عن العمل أكثر من مرة من الضغط عليها، ورفعناها عدة مرات“.

وبدأت الحملة بعد التوافق مع ورثة الإعلامية الراحلة والتسامح معهم وترضيتهم بدفع الدية، مقابل التنازل عن حقهم والاكتفاء بالمدة التي سجن فيها خالد وهي نحو 19 عامًا.

وتوافدت أعداد كبيرة من أبناء قبيلة العوازم وأهل الكويت إلى مقر الحملة، حيث بدأت الفعاليات باستقبال المتبرعين بحضور أمير قبيلة العوازم فلاح بن جامع، وعدد من شيوخ ووجهاء القبائل والعوائل في الكويت، ممن أعلنوا مساهمتهم ودعمهم للحملة.

ياكثر طيبكم يالعوازم حتى المطيريه مانسيتوها معنه رغم المبلغ الضخم جداً كفو والله هذا العشم فيكم???? #خالد_نقا_العازمي #خالد__نقا pic.twitter.com/pfV8AVIPMn — N63????. (@Noufaln63) April 29, 2019

وشارك عدد كبير من النشطاء والمشاهير إضافة إلى نواب سابقين وحاليين من قبائل مختلفة في حملة التبرعات والدعوة إلى مساندة عائلة السجين العازمي، للمساهمة في الإفراج عنه بعد أن قضى هذه الأعوام الطويلة في السجن.

وتعود وقائع حادثة قتل الإعلامية هداية السلطان، إلى شهر آذار/ مارس 2001، حيث تعرضت لإطلاق نار داخل سيارتها من قبل خالد العازمي الذي كان ضابطًا في الشرطة الكويتية، والذي اعترف بقتله الإعلامية بسبب مقال نشرته في مجلة ”المجالس“ التي كانت تترأسها، يمس فتيات عشيرة العوازم التي ينحدر منها القاتل.