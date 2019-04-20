حقيقة طرد شاحنة مساعدات إماراتية من اعتصام القيادة بالسودان

سخرت مصادر سودانية رسمية من فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، بزعم أنه يعود لطرد شاحنة مساعدات إماراتية من قبل متظاهرين في اعتصام القيادة في السودان.

ولفتت المصادر إلى أنه ”في حال أرادت الإمارات إرسال مساعدات إلى السودان فستكون موجهة للسلطات السودانية مباشرة، ولا يعقل أن توجه هذه المساعدات للمتظاهرين بشكل مباشر، فهذا أمر غير معقول ولا يقبله أي منطق ولا عقل“، على حد قول المصادر.

المصادر التي تحدثت لـ“إرم نيوز“ أوضحت كذلك أنه في حال إرسال الإمارات مساعدات إلى السودان فستكون عبر شحنات جوية يتم تنقلها بعربات سودانية من المطار ولا معنى لإرسال شاحنة إماراتية، وبالتالي فإن المقطع مفبرك بشكل واضح بهدف الوقيعة بين الإماراتيين والسودانيين.

يذكر أن الفيديو تناقلته على نطاق واسع حسابات إخوانية ووسائل إعلام موالية لقطر، في إطار حملتها الإعلامية الموجهة ضد الإمارات وباقي الدول المقاطعة للدوحة.

المصادر أشارت أيضًا إلى أن العديد من الأطراف الإخوانية ما زالت فاعلة في السودان، إلا أن الشعب السوداني جرب في العقود الماضية تيارات الإسلام السياسي وذاق مرارة استغلالها للشعارات الدينية التي قادت بها البلاد إلى تردٍ شديد للأوضاع في كافة المجالات، رغم إمكانيات السودان الهائلة.