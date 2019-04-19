تعليق إماراتي لاذع على ادعاء تركيا اعتقال متهمين بالتجسس لحساب الإمارات

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش ضمنا على مزاعم تركيا اعتقال متهمين بالتجسس لصالح الإمارات، منتقدا بشكل لاذع تناقض مواقف أنقرة التي لم يشر إليها بالاسم.

وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه بتويتر ملمحا على ما يبدو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان: ”حين تفقد مصداقيتك لا يصدقك أحد، تتهم وتدّعي وتتغيّر الرواية وتتبدل، ولأنك غير صادق لا يصدقك أحد. في المحصلة من الواضح أن هروبك إلى الأمام من تراجعاتك الداخلية والخارجية يزعزع موقعك ويستفذ رصيدك وأما كلمتك فلا تؤخذ محمل الجد.“

حين تفقد مصداقيتك لا يصدقك أحد، تتهم وتدّعي وتتغيّر الرواية وتتبدل، ولأنك غير صادق لا يصدقك أحد. في المحصلة من الواضح أن هروبك إلى الأمام من تراجعاتك الداخلية والخارجية يزعزع موقعك ويستفذ رصيدك وأما كلمتك فلا تؤخذ محمل الجد. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 19, 2019

ويعيش نظام الرئيس التركي الآن على وقع أزمة مزدوجة، فعلى المستوى الداخلي شكلت خسارته لأهم مدن البلاد في الانتخابات الأخيرة لصالح المعارضة ضربة موجعة، في ظل وضع اقتصادي متردٍ، وفي الخارج يواجه توترًا غير مسبوق مع حلفائه في الناتو الذين يرفضون شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S 400، إضافة إلى توتر علاقته بدول إقليمية مؤثرة.

وعقب إعلان تركيا اعتقال شخصين وإحالتهما للنيابة في مزاعم التجسس لحساب الإمارات، قال متابعون إن الواقعة تعيد إلى الأذهان التهمة المشابهة (تهمة التجسس) التي وجهها أردوغان للقس الأمريكي أندرو برانسون، قبل أن يتراجع ”الشهود“ ويطلق سراحه، إثر ضغوط اقتصادية أمريكية أوصلت العملة التركية إلى الهاوية.