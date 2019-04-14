غضب في الكويت من إغلاق حسابات بنكية لـ“البدون“

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مع أنباء ترددت عن إغلاق حسابات ”البدون“ في البنوك الكويتية، ليتجدد الجدل بشأن قضية البدون وتداعياتها في البلد الخليجي؛ ما استدعى تعليقًا رسميًّا على هذا الجدل الدائر.

وأعرب العديد من نشطاء التواصل الاجتماعي عن غضبهم من القرار المزعوم، معتبرين أنه يستهدف ”عديمي الجنسية“ من أجل تحديد جنسيتهم.

من جهته رد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، اليوم الأحد، قائلًا إن ما يروج في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق حسابات البنوك غير صحيح ويقصد منه إثارة البلبلة، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بفئة محدودة ترفض تجديد بطاقاتها نتيجة ورود عبارات دالة على الجنسية لأقاربهم في البطاقة، رغم أن الكثيرين غيرهم تسلموا بطاقاتهم بشكل طبيعي ويتمتعون بكل الخدمات التي تقدمها الدولة لهذه الفئة من علاج وتعليم بالمجان وحيازة بطاقات تموين أسوة بالكويتيين.

وأكد الجهاز المركزي أنه لا يوقف إصدار البطاقات إلا لمن يتبين أن والده أو جده أو هو شخصيًّا يحمل جنسية مثبتة استنادًا إلى وثائق ومستندات صحيحة، مبينًا أنه (أي الجهاز المركزي) سبق له التعاون مع وزارة الدفاع لمعالجة من لم يتم تجديد بطاقته من العسكريين؛ إذ تم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للإشراف على تسليم البطاقات، وأن عدد من قاموا بمراجعة اللجنة المشتركة خلال أربعة أشهر بلغ 750 عسكريًّا في حين تغيَّب عن الحضور 650 عسكريًّا.

وتحت هاشتاغ ”#اغلاق_حسابات_البدون_في_البنوك“، كتب شخص يدعى ”محمد“ على حسابه في ”تويتر“: ”اقسم بالله العظيم صارلي شهر ما اقدر اسحب دينار من فلوسي للي في البنك وانا متزوج وعندي عيال“.

وأضاف ”هذا ظلم وقهر دخلت على مدير البنك يقول حسبي الله ونعم الوكيل بصاحب هذا القرار احنا مابيدنا حيله وهذا كتاب رسمى“.

اقسم بالله العظيم صارلي شهر ما اقدر اسحب دينار من فلوسي للي في البنك وانا متزوج وعندي عيال هذا ظلم وقهر دخلت على مدير البنك يقول حسبي الله ونعم الوكيل بصاحب هذا القرار احنا مابيدنا حيله وهذا كتاب رسمى من اللجنه

معقوله وصلنا لهذي الدرجه من الظلم #إغلاق_حسابات_البدون_في_البنوك — محـمد (@abonama85) April 13, 2019

وقال آخر ”فرص العمل متوفرة للبدون ولكن فقط نمنعهم من الحصول على رواتبهم!! ”أفرمك بالقانون“.

نحن لا نمنع البدون من العمل والعيش الكريم. هذا لا يحدث في كويت الإنسانية، كويت الديمقراطية..فرص العمل متوفرة للبدون ولكن فقط نمنعهم من الحصول على رواتبهم!! "أفرمك بالقانون".#اغلاق_حسابات_البدون_في_البنوك pic.twitter.com/h8TL5bEM98 — أبوعسم (@abo3asam) April 13, 2019

وأشار خالد علي العنزي على حسابه في ”تويتر“ أنه موظف في وزارة الصحة ولم يستطع استلام راتبه منذ 6 أشهر.

بنك بوبيان تم اغلاق حسابي البنكي لعدم تجديد البطاقه وانا موظف بوزارة الصحه لي6شهور ما استلمت ولا راتب القصه قسم الماليه لوزارة الصحه تحول الراتب لبنك بوبيان والبنك يرده للوزاره الوزاره تبي بطاقة بنك والبنك يبي بطاقه مدنيه وانا ابي لي عشره سلف

#اغلاق_حسابات_البدون_في_البنوك — خالد علي العنزي (@kal3nzi25) April 13, 2019

وانتقد محمد سلطان بن حثلين عدم صرف رواتب ”البدون“ قائلًا في تغريدة بحسابه على ”تويتر“: ”هل يعقل أن يكون خير الكويت وصل لكل أرجاء العالم دون تفرقة ، ويبقى بيننا إخوة لنا يحرمون من أبسط الحقوق“.

هل يعقل ان يكون خير الكويت وصل لكل أرجاء العالم بدون تفرقة ، ويبقى بيننا اخوة لنا يعانون من ابسط الحقوق بل يضيق عليهم حتى في اموالهم التي اكتسبوها من عملهم ! #إغلاق_حسابات_البدون_في_البنوك pic.twitter.com/PuOW4bdXP6 — محمد سلطان بن حثلين (@M_binhthlin) April 13, 2019

ودعا دخيل الخليفة في تغريدة، البنك المركزي للتدخل وفرض كلمته كما دعا الحكومة للتدخل، معتبرًا أن ما يجري ”فضيحة تشوه صورة الكويت“.

إيقاف سبل العيش الشريف إعلان حرب على الفقراء، على البنوك أن تخجل، الرواتب والحسابات البنكية ملك الناس ، لاتوقف إلا بحكم محكمة أو بلاغ عن سرقة ..

على البنك المركزي أن يفرض كلمته، وعلى الحكومة أن تتدخل..

هذه فضيحة تشوه صورة الكويت ..#اغلاق_حسابات_البدون_في_البنوك — دخيل الخليفة (@alkhalifa_d) April 13, 2019

‏وجاء إغلاق حسابات ”البدون“ البنكية بعد أن أصدر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قرارًا بعدم صرف رواتب البدون المنتهية بطاقاتهم الأمنية.

و“البدون“ في الكويت هم فئة لا تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول، ومنهم من يعمل في وظائف تابعة للحكومة الكويتية كالجيش والأجهزة الأمنية الأخرى.