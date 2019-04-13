وكالة الأناضول التركية الرسمية تهاجم كاتبًا كويتيًا كشف حقائق عن العثمانيين

هاجمت وكالة الأناضول التركية الرسمية اليوم السبت الباحث الكويتي سلطان الأصقه، واتهمته بـ“الافتراء“ على خلفية كشفه الشهر الماضي لما يعتبرها حقائق جديدة عن الدولة العثمانية، تناقض ما تروج له تركيا.

وقدم الأصقه وهو دكتور في التاريخ الحديث خلال برنامج ”في الصورة“ الذي تبثه قناة ”روتانا خليجية“ ما اعتبرها ”قراءة جديدة في تاريخ الدولة العثمانية وعلاقتها بالعالم العربي“ حيث أكد أنها لم تكن خلافة إسلامية وأن العثمانيين كانوا ينظرون إلى العرب ”كحشرات وقاذورات“.

وفي مقال مطول خصصته لمهاجمة الإعلام السعودي وتناقله الإعلام التركي، انتقدت الوكالة بشدة الكاتب الكويتي زاعمة أنه ”شارك في حملة التضليل، وادعى أن الدولة العثمانية ليست دولة خلافة، إنما دولة احتلال، وأنه لم يسبق لسلطان عثماني زيارة بيت الله الحرام للحج أو العمرة، وأن أرطغرل بن سليمان شاه ليس بطلًا تاريخيًا، وإنما مقاتل مأجور“.

وأضافت الوكالة أن الباحث: ”واصل تحريف الحقائق عندما زعم أن شروط الخلافة لا تتوافر في الدولة العثمانية، وأنها دولة احتلال وليست فتوحات، وأنها احتقرت العرب عبر التاريخ، وكانت تسمي أهالي نجد بـ“قاذورات الخوارج، والحشرات“.

لم أقل إلا الحقيقة

بدوره رد الباحث سلطان الأصقه على ما نشرت الأناضول معتبرًا أن ”كل الذي ذكره في لقائه مع روتانا كان حقائق دلل عليها بالإحالة لمصادرها“.

وقال الأصقه في حديث لـ“إرم نيوز“: ”ما نشرته الأناضول كتب بقلم مصدوم مصعوق من هذه الحقائق التاريخية التي أوردتها في مقابلة روتانا“.

وأضاف: ”الوكالة تقول: يكذب ويقول ولا سلطان عثماني حج وكلامها يدلكم على مدى الجهل والفقر التاريخي لدى الإعلام التركي وإلا فإن كل الأكاديميين لم يناقشوا في مسألة عدم حج السلاطين لكنهم راوغوا وتحايلوا ليبرروا عدم حجهم“.

وتابع: ”واضح أن كاتب المقال لم يقرأ تاريخ بلاده.. حتى هذه اللحظة لم يأتِ أحد لينقض ما أتيت به من الحقائق التاريخية وأكثر الهجوم علي كان عاطفيًا أو من حزبيين حركتهم أحزابهم أو ممن تمكن منهم الغزو الفكري التركي من خلال قوته الناعمة (الدراما)“.