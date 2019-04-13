حقيقية ”عمانية ورثت ذهبًا بقيمة 145 مليون دولار“ (فيديو)

تداولت حسابات خليجية بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لما قيل إنها سيدة عمانية تمتلك ذهبًا قيمته 145 مليون دولار حر، ورثته عن جدها، وسط إشادات بتعليقها الذي دعت فيه إلى عدم الاغترار بالثروة والعمل من أجل الحياة الآخرة.

ومن أوائل من تداول الفيديو الفنان السعودي فايز المالكي.

غير أن حقيقة القضية أن الفيديو هو مقطع من برنامج بتلفزيون قطر، بث أواخر العام الماضي، حيث أجرت إعلامية بالتلفزيون القطري حوارًا مع سيدة قطرية مسنة تدعى أم فضالة، لديها مقتنيات كثيرة من الذهب لم تحدد قيمتها، لكن من المستبعد تمامًا أن تقترب من مبلغ 145 مليون دولار، فهذا المبلغ الضخم كفيل بشراء أطنان من الذهب، وهي كمية هائلة تتجاوز بكثير مقتنيات السيدة.