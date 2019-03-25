تصرف غريب لأحد مشاهير ”السوشيال ميديا“ في الكويت (فيديو)

أثار أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، ردود فعل النشطاء لتصرفه بشكل غريب عقب تعليقه على إحدى القضايا الاجتماعية بشكل مبالغ فيه.

وثارت ردود الفعل المتباينة عقب ظهور الشاب في مقطع فيديو منتقدًا إحدى الفتيات لرفضها الاقتران بأحد الشبان لعدم امتلاكه الشعر (أصلع)، موجهًا بعض العبارات المسيئة إلى الفتاة وسط صراخ كثيف قبل أن ينهي المقطع بحلق شعره اعتراضًا على موقف الفتاة.

وواجه الشاب انتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استغربوا من أسلوبه وصراخه، إضافة إلى استهزاء عدد منهم به نظراً ”لاعتياده على التعليق على عدة قضايا بشكل مبالغ فيه“.

فيديو| مشهور "يتضامن" مع شاب رفضته فتاة تقدم لها بسبب أنه "أصلع" ويحلق شعره أثناء التصوير.. pic.twitter.com/DVYZlLUIeX — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) March 25, 2019

واستغربت ناشطة تدعى آمالي من أسلوب الناشط وكتبت: ”لا حول ولا قوة الا بالله !!!! حتى لو رسالتك صح أسلوووبك غلط غلط غلط، مو بالصراااخ توصل رسالتك ،، او انك تبي الصراخ يكون ( ثيم ) خاص فيك هذي مشكله عااااد“.

لا حول ولا قوة الا بالله !!!! حتى لو رسالتك صح أسلوووبك غلط غلط غلط ،،، مو بالصراااخ توصل رسالتك ،، او انك تبي الصراخ يكون ( ثيم ) خاص فيك هذي مشكله عااااد ،،،،،، — آمالي???????? (@amaalq8308) March 25, 2019

أما الناشط فيصل العاردي فغرد قائلا: ”سوو عنده إعلان وفكونا يرحم امكم ذبح نفسه يبي ينشهر“.

سوو عنده اعلان وفكونا يرحم امكم

ذبح نفسه يبي ينشهر — فيصل العاردي (@Fai9l_q8y) March 25, 2019

وقال الدكتور فؤاد سندي: ”كارثة إن كان لفت النظر وجذب الإنتباه في عقول شبابنا بهكذا أساليب- وسيجد من يضحك له ويصفق كمان-يجب عمل هيئة تنظيمية مختصة بمكافحة الاستخفاف والسخافة عبر نشر الوعي وتشويه كل من يعمل على خلخله عقول شبابنا- تسمى هيئة تقويم الشباب أو ما شابه“.

كارثة أن كان لفت النظر وجذب الإنتباه في عقول شبابنا بهكذا أساليب-وسيجد من يضحك له ويصفق كمان-يجب عمل هيئة تنظيمية مختصة بمكافحة الإستخفاف والسخافة عبر نشر الوعي وتشويه كل من يعمل على خلخله عقول شبابنا-تسمى هيئة تقويم الشباب أو ما شابه. — د.فؤاد سندي*️⃣ (@drfouadsindi) March 25, 2019

وسخر الناشط العزيز الشامسي من أسلوبه وصراخه وقصه لشعره، قائلًا ”الحلقة الاخيرة بيذبح نفسه صاير ما يتحمل“.

الحلقه الاخيره بيذبح نفسه صاير ما يتحمل ???????? — A.Alaziz Alshamsi ???? (@ziz2__) March 25, 2019

وتوالت ردود الأفعال الناقدة والساخرة تجاه الناشط ”المثير للجدل“، إضافة إلى تطرق بعض النشطاء إلى حق الفتاة في اختيار مواصفات شريكها مقارنةً بالشاب الذي يضع شروطًا خاصة في الفتاة التي ينوي الاقتران بها.