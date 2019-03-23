إسرائيل تحتفي بعزف نشيدها الرسمي في قطر

إسرائيل تحتفي بعزف نشيدها الرسمي في قطر

المصدر: إرم نيوز

احتفى المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، بتشغيل النشيد الرسمي الإسرائيلي في قطر، ورفع العلم ضمن بطولة العالم لـ“الجومباز“.

وقال جندلمان من خلال تغريدة له على موقع ”تويتر“:“ لم تكن إسرائيل حاضرة في بطولة العالم للجمباز في دولة قطر فقط، لا بل تم عزف ما يسمّى ”النشيد الوطني“ الإسرائيلي ”هاتكفا“ في مراسم توزيع ميداليات البطولة“.

ووصف جندلمان عزف النشيد الإسرائيلي في الدوحة بـ“المشهد المؤثر للغاية“.

بدورها اعتبرت الصفحة الرسمية ”إسرائيل بالعربية“، أن ما حدث بالدوحة إنجاز كبير للرياضة الإسرائيلية وإسرائيل.

وأضافت في تغريدة على تويتر:“تم عزف نشيدنا الوطني ”هاتكفا“ (الأمل) في مراسم توزيع الميداليات في بطولة العالم في الجمباز التي تقام في قطر، وذلك بعد أن فاز رياضي الجمباز الإسرائيلي أليكس شاتيلوف أمس بميدالية ذهبية“، مضيفة:“ حتى المذيع غنى ”هاتكفا“.

وأشاد الحساب الإسرائيلي بالرياضي الإسرائيلي الفائز في قطر.

 

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