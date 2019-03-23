إسرائيل تحتفي بعزف نشيدها الرسمي في قطر

احتفى المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، بتشغيل النشيد الرسمي الإسرائيلي في قطر، ورفع العلم ضمن بطولة العالم لـ“الجومباز“.

وقال جندلمان من خلال تغريدة له على موقع ”تويتر“:“ لم تكن إسرائيل حاضرة في بطولة العالم للجمباز في دولة قطر فقط، لا بل تم عزف ما يسمّى ”النشيد الوطني“ الإسرائيلي ”هاتكفا“ في مراسم توزيع ميداليات البطولة“.

شاهدوا: النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر رياضي الجمباز الإسرائيلي أليكس شاتيلوف فاز اليوم بميدالية ذهبية في كأس العالم في الدوحة، قطر ???????? إنجاز كبير للرياضة الاسرائيليةpic.twitter.com/IoWFbAEcC6 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 22, 2019

ووصف جندلمان عزف النشيد الإسرائيلي في الدوحة بـ“المشهد المؤثر للغاية“.

بدورها اعتبرت الصفحة الرسمية ”إسرائيل بالعربية“، أن ما حدث بالدوحة إنجاز كبير للرياضة الإسرائيلية وإسرائيل.

وأضافت في تغريدة على تويتر:“تم عزف نشيدنا الوطني ”هاتكفا“ (الأمل) في مراسم توزيع الميداليات في بطولة العالم في الجمباز التي تقام في قطر، وذلك بعد أن فاز رياضي الجمباز الإسرائيلي أليكس شاتيلوف أمس بميدالية ذهبية“، مضيفة:“ حتى المذيع غنى ”هاتكفا“.

مشهد مؤثر للغاية: تم عزف نشيدنا الوطني "هاتكفا" (الأمل) في مراسم توزيع الميداليات في بطولة العالم في الجمباز التي تقام في قطر وذلك بعد أن فاز رياضي الجمباز الإسرائيلي أليكس شاتيلوف أمس بميدالية ذهبية. حتى المذيع غنى "هاتكفا"! هذا إنجاز كبير للرياضة الاسرائيلية. pic.twitter.com/2ULO59HSuu — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 23, 2019

وأشاد الحساب الإسرائيلي بالرياضي الإسرائيلي الفائز في قطر.