دول الخليج تأسف لتصريحات ترامب عن مرتفعات الجولان‎

عبرت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الجمعة عن أسفها لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي احتلتها من سوريا في حرب عام 1967.

وقال عبد اللطيف الزياني الأمين العام للمجلس في بيان: ”إن تصريحات ترامب لن تغير من الحقيقة الثابتة التي يتمسك بها المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهي أن مرتفعات الجولان العربية أراض سورية احتلتها إسرائيل بالقوة العسكرية في الخامس من يونيو 1967“.

وأضاف: ”تصريحات الرئيس الأمريكي تقوض فرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط“.

وأعلن الاتحاد الأوروبي وروسيا وتركيا ومصر وجامعة الدول العربية، رفضهم لتصريحات ترامب حول الهضبة التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.