قطر تجنس كواكب جديدة في المجموعة الشمسية (فيديو إرم)

أثار إعلان قطر عن اكتشاف فريق بحثي فلكي تابع لها، لأربعة كواكب نجمية جديدة في المجموعة الشمسية، سخريةً واسعةً في العالم العربي من مزاعم البلد الخليجي الصغير، وتشكيكًا بحقيقة الاكتشاف.

وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية قد قالت إن فريقًا بحثيًّا قطريًّا تمكن من اكتشاف الكواكب الأربعة، وأطلق عليها أسماء (قطر 7- ب، قطر 8- ب، قطر 9- ب، قطر 10- ب)، لترتفع حصيلة الكواكب النجمية التي اكتشفتها دولة قطر إلى 10 كواكب في أقل من 10 سنوات، منذ انطلاق برنامج قطر لاكتشاف الكواكب النجمية العام 2010.

وانهالت التعليقات الساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي، على كل وسائل الإعلام التي نشرت الخبر، بما في ذلك وكالة الأنباء الرسمية، وبمشاركة مدونين عرب من مختلف الشرائح الاجتماعية.

وقالت الصحفية البريطانية، لبنانية الأصل، لينا الحازمي، في تعليقها على مزاعم الفريق الفلكي القطري ”صباح الخير أضحك مع الكوميديا القطرية ههههههه.. #قطر_تكتشف_4_كواكب.. الكذبة أصبحت أكبر من دولة قطر“.

وفيما يتعلق بإعلان قطر عن اكتشافها كواكب نجمية في المجرة فأنه ليس بجديد، فقد نشرت قناة الجزيرة تقريرًا العام 2016 تحدثت فيه عن اكتشاف الدوحة لثلاثة كواكب نجمية أيضًا، كما أن معهد قطر للبيئة والطاقة أعلن اكتشاف نجمين العام 2010 وجميعها سميت باسم قطر ب من رقم واحد وحتى 10.

ولا يستبعد آخرون بأن يكون الاكتشاف حقيقيًا على أيدي باحثين دوليين، بينما قامت الحكومة القطرية بشراء هذا الاكتشاف والبحث ونسبه إلى معاهدها وإبداعات باحثيها.

فيما علّق أحدهم بأنه وبفضل الله تم تجنيس الكواكب بنجاح والمفاوضات جارية على قدم وساق مع الشمس والقمر.

صباح الخير

أضحك مع الكوميديا القطرية

ههههههه

———————— فريق بحثي قطري يعلن عن اكتشاف 4كواكب نجمية جديدة في المجموعة الشمسية أطلق عليها أسماء(قطر 7- ب، قطر 8- ب، قطر 9- ب، قطر 10- ب) ————————#قطر#قطر_تكتشف_4_كواكب

————————@TamimBinHamad @JoaanBinHamad @hamadjjalthani https://t.co/j5qzrsxgtx — ???? لينا الحازمي – Lina (@LinaAlhazmy) March 21, 2019

وشبه مغرد خليجي يدعى ”شواش السبيعي“، الاكتشاف الفلكي القطري الجديد بأنه جزء من أفلام الكارتون، وقال ”فريق بحثي قطري يعلن عن اكتشاف 4 كواكب نجمية جديدة.. والمشكلة عطوها الجنسية يكفي الأتراك جنستوهم رحتوا تجنسون الكواكب بس سمعت إنها طلعت دعاية سبيستون“.

#قطر_تكتشف_4_كواكب

فريق بحثي قطري يعلن عن اكتشاف 4كواكب نجمية جديدة في المجموعة الشمسية أطلق عليها أسماء(قطر 7- ب، قطر 8- ب، قطر 9- ب، قطر 10- ب).

والمشكله عطوها الجنسيه يكفي الاتراك جنستوهم رحتو تجنسون الكواكب بس سمعت انها طلعت دعايه سبيستون???????? pic.twitter.com/3UE728tp3e — شواش السبيعي???? (@iiish333) March 21, 2019

واختارت مغردة عربية تدعى دانية فهد، تشبيه الاكتشاف القطري بجزء من أفلام الكارتون أيضًا، ونشرت مقطع فيديو لإحدى قنوات برامج الأطفال، خلال عرضها لإعلان ترويجي لبرامجها مستعينة بالكواكب المنتشرة في الكون.

‏وحضرت تعليقات السعوديين الساخرة من الاكتشاف الفلكي القطري بقوة، ما اكسب الوسم ”#قطر_تكتشف_4_كواكب“ في موقع ”تويتر“، شهرة كبيرة من خلال التفاعل اللافت معه، لكن في سياق ساخر أيضًا.

وقال مدون سعودي معروف باسم ”مبارك“ ونشط في موقع ”تويتر“ معلقًا على اكتشاف قطر الجديد ”أتمنى التأكد يمكن إنهم شايفين أنوار سلوى يمال فرقا العين ..هذي من اثر العزلة التي تعيشها قطر.. عقب الشبك ما عاد يدرون هم في أي كوكب عايشين“.

اتمنى التأكد يمكن انهم شايفين انوار سلوى يمال فرقا العين ..????

هذي من اثر العزله التي تعيشها قطر .#قطر_تكتشف_4_كواكب — مبارك MBS ???????? (@m8b8k) March 21, 2019

وعلقت الأكاديمية السعودية المعروفة، سعاد الشمري، على الاكتشاف الفلكي للدولة المجاورة والسخرية التي تبعته بالقول ”يقولون #قطر_تكتشف_4_كواكب عاد مدري من أي منظار شافوها.. المهم الوسم والمنشن بهالتغريدة اليم جدا“.

بعد #مشاريع_الرياض_الكبرى الاربعه المعلن عنها بالامس

والمليارات التي تضخ داخل الوطن المستفزة للعالم والدويلة والاعداء الذين يئنون من الأزمات الاقتصادية وضعف السيولة،،

يقولون #قطر_تكتشف_4_كواكب عاد مدري من اي منظار شافوها????

المهم الوسم والمنشن بهالتغريدة اليم جدا ???? https://t.co/SrFTBwf9yv — سعاد الشمري (@SouadALshammary) March 21, 2019

وانضم الأمير السعودي الشاب، سطام بن خالد آل سعود، لسيل التعليقات الساخرة من قطر، ونشر في ردّه على خبر وكالة الأنباء القطرية صورة ساخرة كتعبير عن رأيه من مزاعم الاكتشاف الجديد.

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ويقول خالد بن عبد الله تركي السبيعي، عالم الفلك القطري بجامعة حمد بن خليفة، في تصريح نشرته وكالة الأنباء القطرية، إنه اعتُرف بهذه الكواكب رسميًا من قبل مختلف المحافل الفلكية العالمية، وفي مقدمتها الاتحاد الفلكي الدولي.

وأوضح أن جميع هذه الكواكب المكتشفة تتميّز بقرب الشبه بينها وبين كوكب المشتري من حيث الحجم، في حين أنها تختلف عنه في شدة درجة حرارة سطوحها؛ إذ تبلغ في بعضها ألف درجة مئوية؛ نتيجة قربها الشديد من النجوم التي تدور حولها.

وأشار إلى أنه عُثر على هذه الكواكب بواسطة شبكة قطر الرصدية (خماسية التلكسوبات) التي ترصد السماء على مدار الساعة، وهي موزّعة على ثلاث قارات حول العالم؛ أولاها في ولاية ”نيو مكسيكو“ بأمريكا الشمالية، والثانية في ”تناريف“ بجزر الكناري، والثالثة تقع في ”أورومتشي“ شمال غربي الصين.