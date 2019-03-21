مواطن عماني ينفي خبر اتهامه بتهريب شحنة أسلحة بمنفذ المهرة اليمني (فيديو)

نفى المواطن العماني، محمد سعيد محسن، ما تم تداوله عنه عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول اعتقاله في محافظة المهرة، بعد إحباط السلطات الأمنية في المحافظة اليمنية، محاولة تهريب شحنة أسلحة عبر منفذ الشحن بالمحافظة.

وقال بن محسن، إن ما نشر عنه من تهمة واعتقال لا أساس له من الصحة، وإنه مجرد أكادذيب وإشاعة.

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مواطن عماني ينفي ماتم تداوله عنه عبر بعض الحسابات ببرامج المواقع التواصل الاجتماعي حول اعتقاله في محافظة المهرة بتهمة تهريب السلاح. pic.twitter.com/nBcP3aAEwJ — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 21, 2019

ونشرت قبيلة المواطن العماني بيان إدانة واستنكار لما وصفته بالعبارات الكاذبة، وافتراءات تستهدف قبيلة قمصيت، محملة المسؤولية لناشر الخبر الكاذب عبر موقع إخباري محلي، متوعدة بملاحقته قضائيًّا.

وكان تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن إحباط السلطات الأمنية في محافظة المهرة اليمنية محاولة شخص عماني الجنسية، تهريب شحنة أسلحة عبر منفذ شحن بالمحافظة.