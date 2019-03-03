قرقاش يعلق على حضور قطر اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بأبوظبي

قرقاش يعلق على حضور قطر اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بأبوظبي

المصدر: فريق التحرير

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، الحضور  القطري في المحافل الدولية بـ“الهامشي“ معتبرًا أن ذلك نتيجة ”لعزلة الدوحة عن محيطها“.

وتأتي تصريحات الوزير الإماراتي، في ختام  أعمال الدورة الـ 46 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي التي احتضنتها أبوظبي في اليومين الماضيين.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه بتويتر: ”الحضور الهامشي لقطر في المحافل الدولية نتيجة عزلتها عن محيطها، من الرياض إلى شرم الشيخ إلى أبوظبي، لا يكاد يذكر، وكأنك ترى التمثيل القطري في حضوره يوازي الغياب، وتقلص الدور إلى الملف اليتيم منطقي؛ لأن وزن الدول وموقعها أساسه محيطها وطبيعة العلاقة معه والعمل المشترك ضمنه“.

وأضاف: ”نأسف لهذه الحال، وندرك أن أزمة المأزوم ليست باختيار مواطني قطر، بل لنرجسية لا منطق لها ولتوجهات سياسية تعمدت أن تؤذي جيرانها والدوحة الآن تدفع ثمنها، هي خيارات مؤسفة لقيادة تقاعدت ولم تتقاعد، والجيل الحالي مازالت أمامه فرصة للخلاص من هذا الإرث المأزوم“.

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