انعقاد جولة محادثات جديدة بين أمريكا و“طالبان“ في الدوحة

قال مصدر دبلوماسي مطلع إن الولايات المتحدة الأمريكية وحركة ”طالبان“ عقدتا جولة محادثات في العاصمة القطرية، اليوم الإثنين.

وأضاف المصدر أن المحادثات ترأسها كل من المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، مطلق بن ماجد القحطاني، والملا عبدالغني برادر، نائب قائد حركة ”طالبان“ للشؤون السياسية، رئيس مكتب الحركة السياسي؛ والمبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد.

وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، وصل مبعوث الولايات المتحدة إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، إلى الدوحة، لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع حركة ”طالبان“؛ من أجل إنهاء نزاع مستمر منذ 17 عامًا، ويمكن أن تشكل هذه الجولة لحظة مهمة، وفقًا للمبعوث الأمريكي.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، عقدت واشنطن وممثلون عن ”طالبان“ جولة مباحثات للسلام في العاصمة القطرية الدوحة، استمرت 6 أيام.

ويدور صراع في أفغانستان بين ”طالبان“ من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين.

وفي 2001، قادت واشنطن قوات دولية أسقطت نظام حكم ”طالبان“، بتهمة إيوائه تنظيم ”القاعدة“ الإرهابي.

وتصر ”طالبان“ على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.