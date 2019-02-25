انطلاقة جديدة لصحيفة ”الرؤية“ الإماراتية

أطلقت صحيفة ”الرؤية“ الإماراتية ومقرها مدينة دبي، أمس الأحد، حلتها الجديدة التي تركز بشكل أساس على هموم الشباب الإماراتي والعربي، تحت شعار ”منصة شبابية إعلامية بلا حدود“.

ويقود ”الرؤية“ في انطلاقتها الجديدة الإعلامي الإماراتي محمد الحمادي، الذي يبدو عازمًا على إحداث نقلة نوعية في الصحيفة مستفيدًا من خبرته الإعلامية المرموقة على مستوى الإمارات والعالم العربي، الذي تعرف عليه ككاتب ومتحدث بارز عبر القنوات الفضائية الإخبارية التي تستضيفه كمحلل سياسي قادر على التعليق المباشر على مختلف الأحداث السياسية.

وقال الحمادي بمناسبة انطلاقة ”الرؤية“ الجديدة إن ”الأنظار تتجه كلها اليوم، إلى الرؤية باعتبارها صحيفة تُجدد نفسها بنفسها، لمخاطبة جمهور جديد هو الشباب“، وتابع ”عندما نتكلم عن (صحيفة) فإن الأمر لا يتوقف فقط على الورقي، حيث إن المقصود هو الصحافة بكامل أنواعها، من الورقية إلى الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي“.

وكان لافتًا أسلوب عرض الصحيفة لانطلاقتها الجديدة، فقد اعتمدت طريقة تفاعلية حديثة مغايرة لأساليب الصحف الورقية التقليدية.

وظهر الحمادي الذي انضم للصحيفة قبل أشهر كرئيس للتحرير، متوسطًا العاملين في الصحيفة ملقيًا كلمة تشجيعية لبث الحماسة في نفوس زملائه الصحفيين.

ودعا الحمادي، وهو رئيس التحرير السابق لصحيفة الاتحاد، صحفيي الرؤية إلى ”تحدي المستقبل وإثبات الجدارة في مضمار الإعلام الشبابي“، مشددًا على ”أن العام الجاري يجب أن يُختم بتحقيق إنجاز كبير للصحيفة نحو الرقمية“.

ولاقت الانطلاقة الجديدة للرؤية، تفاعلًا لافتًا من رواد الإعلام في الإمارات، الذين قدموا التهئنة للصحيفة في حلتها الجديدة، متمنين أن تشكل إضافة حقيقة للإعلام الإماراتي.

وقال منصور المنصوري، المدير العام للمجلس الوطني للإعلام في الإمارات إن ”الهوية المؤسسية الجديدة لصحيفة (الرؤية) تعكس البيئة الإعلامية المتطورة في دولة الإمارات، والمستجدات التي طرأت على واقع الإعلام في مختلف أرجاء العالم“.

سعادة #منصور_المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام، بمناسبة إطلاق الهوية الجديدة لـ #صحيفة_الرؤية (@Alroeya): " تعكس الهوية المؤسسية الجديدة لصحيفة الرؤية البيئة الإعلامية المتطورة في دولة #الإمارات، والمستجدات التي طرأت على واقع #الإعلام في مختلف أرجاء العالم" (1/2) pic.twitter.com/8eaUmZRg7M — الوطني للإعلام (@NMCUAE) February 24, 2019

بدورها ثمنت منى المري، المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، الانطلاقة الجديدة لصحيفة ”الرؤية“، وذلك خلال زيارتها لمختلف أقسامها.