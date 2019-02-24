أعلنت مساء اليوم الأحد، وفاة رجل الأعمال الإماراتي البارز عبدالله المسعود، عن عمر ناهز 73 عامًا.

ونعى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الراحل في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“، جاء فيها “ فقدنا اليوم أحد رجال الوطن الأوفياء.. ورمزًا من رموز العطاء.. ستبقى مواقفه المشرفه خالدة في ذاكرة الوطن..رحم الله تعالى عبدالله محمد المسعود المحيربي“.

وتابع بن زايد، ”قامة كبيرة نذرت نفسها لخدمة بلدها.. نسأل الله له الرحمة والغفران وأن ينزله منازل الصالحين والأبرار، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان“.

فقدنا اليوم أحد رجال الوطن الأوفياء..ورمزا من رموز العطاء.. ستبقى مواقفه المشرفه خالدة في ذاكرة الوطن..رحم الله تعالى عبدالله محمد المسعود المحيربي..قامة كبيرة نذرت نفسها لخدمة بلدها.. نسأل الله له الرحمة والغفران وان ينزله منازل الصالحين والابرار ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 24, 2019

كما نعت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات، الراحل في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“، جاء فيه ”نعت وزارة شؤون الرئاسة المغفور له عبدالله محمد المسعود المحيربي رئيس المجلس الاستشاري الوطني، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون“.

ووصفت الوكالة، الفقيد بأنه ”أحد أبناء الإمارات المخلصين، ممن حققوا إنجازات كبيرة على الصعيد الوطني“ .

وقال نشطاء ومقربون من الراحل، إن صلاة الجنازة ستقام عليه بعد صلاة ظهر يوم غدٍ الإثنين في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول بالبطين في أبوظبي، على أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة البطين.

أقدم عائلة تجارية في أبوظبي

ويرأس الراحل مجلس إدارة مجموعة عبدالله المسعود وأولاده، وهو ينحدر من عائلة المسعود التي تعد واحدة من أقدم العائلات التجارية في أبوظبي، حيث انطلقت أعمالها مع مؤسسها الأول الراحل مسعود بن سالم المحيربي، الذي شق طريقه في تجارة اللؤلؤ قبل 150 عامًا.

ويعرف عن المسعود، أن مجموعته التجارية تنشط في العديد من المجالات الاقتصادية، منها ”البناء والصناعة والآليات والضيافة والترفيه“، ويملك بعض الشركات الخاصة التي تعنى بالخدمات وغيرها.

ذكريات مع زايد

جايل عبد الله المسعود، جيل التأسيس في الإمارات وكان مقربًا من الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأقر في بعض خرجاته الإعلامية أنه تعلم منها الكثير من الأمور، أبرزها التحديث والتجديد في مجال عمله.

يقول عبدالله المسعود في تصريحات صحفية سابقة، ”بعدي ما نجحت.. لأن الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات علمني دائمًا البحث عن الجديد، والتحديث والتطوير والتعلم من الحياة باستمرار، حيث كان يسألني دائمًا ما هو الجديد يا عبدالله.. ودائمًا كانت لديّ إجابة بالجديد“.

مواقف.. وشهادة

وتبارى الإمارتيون على مواقع التواصل في إبراز مواقف الراحل، وكتب سلطان الزعابي يقول: ”عبدالله المسعود رجل من رجال دولة الإمارات، لم نسمع عنه إلا كل مدح في أخلاقه العالية وكرمه وسخائه، ويكفي موقف حرب تحرير الكويت، عندما طلبت المؤسسة العسكرية عدد 4000 سيارة، وعندما تم سؤاله عن المبلغ قال: اليوم خلوني أدفع حق دولتي علي، خذوا 4000 وفوقها 4000 بدون مقابل“.

وقام النشطاء بإعادة نشر مقطع فيديو يتضمن شهادة عن الراحل، قدمها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد خلال أعمال القمة الحكومية سنة 2015، تبرز جانبًا من مواقف الرجل، خاصة أيام حرب الكويت.