في محاولة للوقيعة بين البلدين.. شمخاني: موقف الإمارات غير منسجم مع السعودية بشأن إيران

وصف مصدر خليجي تصريح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي شمخاني، بشأن عدم انسجام موقف الإمارات والسعودية بشأن إيران، بأنه محاولة مكشوفة للوقيعة بين البلدين المناوئين لسياسات طهران في المنطقة.

شمخاني اعتبر أيضًا، في حواره مع وكالة تسنيم الإيرانية، أن سلطنة عُمان والكويت وقطر، تسعى لمنع ما وصفه بـ“خلق توترات مزيفة، “ قائلًا إنها تضع مساعي جيدة على جدول أعمالها“ تجاه إيران.

واعتبر المصدر الخليجي، الذي تحدث لـ“إرم نيوز“ تعليقًا على هذه التصريحات، أن ”ما يربط بين الرياض وأبوظبي تجاوز مرحلة الانسجام في السياسات إلى مرحلة التوافق الإستراتيجي“.

وأضاف المصدر أن ما زعم شمخاني أنه ”رسائل من حكام في الإمارات“، يبدو محاولة لتسييس اتصالات إدارية أو إنسانية تتعلق بتسوية قضايا مواطني البلدين.

وقال المصدر: إنه لا توجد في الإمارات قنوات خلفية تعبّر عن سياسة البلاد الخارجية، بما في ذلك تجاه إيران بخلاف وزارة الخارجية.

وكان شمخاني زعم أنه في ”داخل الإمارات هناك حكام يرسلون رسائل تعاون، وتذليل سوء التفاهم“.