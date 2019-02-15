استئناف الرحلات في مطار دبي بعد توقف بسبب طائرات مسيرة

استأنف مطار دبي الدولي، الرحلات الجوية، بعد توقف قصير، في وقت سابق اليوم الجمعة، بسبب حركة طائرات مسيرة دون تصريح.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء: ”استمر التوقف من الساعة 1013 بالتوقيت المحلي (0613 بتوقيت جرينتش) حتى الساعة 1045.“

ونقلت الوكالة في وقت سابق اليوم، تأكيد ناطق باسم سلطات المطار أنه: ”تم تأجيل رحلات الإقلاع بالمطار للاشتباه في نشاط طائرات مسيرة“.

ومطار دبي هو مركز نشاط شركتي طيران الإمارات وفلاي دبي، وهو أزحم مطار دولي في العالم إذ استخدمه 81.4 مليون مسافر خلال أول 11 شهرًا من 2018.

وبات نشاط الطائرات المسيرة الذي يؤثر على حركة الطيران التجارية قضية ملحة جديدة بعد تقارير عن رصدها في محيط مطارات في بريطانيا والولايات المتحدة.

وفي يناير كانون الثاني، توقفت رحلات الإقلاع من مطار هيثرو في لندن لمدة ساعة تقريبًا بعد رصد طائرة مسيرة. كما توقفت رحلات الوصول مؤقتًا في مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرزي بعد مشاهدة طائرات من هذا النوع.

وفي ديسمبر كانون الأول تعطلت الرحلات في مطار جاتويك، ثاني أزحم مطارات لندن، بسبب أنشطة طائرات مسيرة.