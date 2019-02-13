بعد أشهر على الحادثة.. قضية مقتل ضابط كويتي تُلقي بظلالها على حفل تخريج زملائه

ألقت قضية مقتل الطالب الضابط الكويتي فالح العازمي، الذي تُوفّي قبل أشهر، بظلالها على حفل تخريج الطلبة الضباط من دفعته، والذي نُظّم، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع بدء جلسات المحكمة في قضية وفاته المتهم فيها أربعة أشخاص.

واستذكر المحامي حمود العويد، الموكَّل من قِبل عائلة الطالب الضابط العازمي، وفاته في يوم تخريج الطلبة الضباط، قائلًا:“اليوم حفل تخريج الطلبة الضباط ضمن دفعة فقيدنا الغالي طالب ضابط #فالح_سعد_العازمي والذي كان من المفترض أن نحضر حفل تخريجه، ونفرح فيه خريجًا، لكن قدَّر الله أن نحضر اليوم أول جلسة للمحكمة في قضية مقتله وهو مجني عليه، والمتهمون أربعة، والتُّهم الموجهة لهم، هي: قتل خطأ، واستعمال القسوة، وإحداث إصابة“.

اليوم حفل تخريج الطلبة الضباط دفعة فقيدنا الغالي طالب ضابط #فالح_سعد_العازمي والذي كان من المفترض ان نحضر حفل التخريج ونفرح فيه خريجا ، لكن قدر الله ان نحضر اليوم اول جلسة للمحكمة في قضية مقتله مجني عليه والمتهمين اربعه والتهم الموجهه لهم قتل خطأ استعمال قسوه وإحداث أصابه pic.twitter.com/7Zix7olTQO — المحامي حمود العويد (@humoud_alowaid) February 13, 2019

وأقيم، اليوم الأربعاء، حفل تخريج الطلبة الضباط الجامعيين من الدفعة الـ (22) في كلية علي الصباح العسكرية، وتكريم الطلبة الأوائل والمتفوقين، بحضور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ووليّ عهده، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، في البلاد.

وتُوفّي الضابط فالح العازمي إلى جانب الطالب الضابط هديب راشد السوارج في شهر آب/ أغسطس 2018، بعد تعرضهما لإجهاد بدني، وقضائهما وقتًا طويلًا تحت أشعة الشمس أثناء التدريب، ليتم بعد ذلك تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين وزارة الدفاع والصحة للتحقيق بوفاتهما.

وكان المحامي حمود العويد قد تقدم آنذاك ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه الكلية العسكرية بـ“القتل، واستعمال القسوة ضد العازمي“، وذلك بعد إيقاف الكلية العسكرية عددًا من الضباط عن العمل، وإحالتهم للتحقيق.

وشهدت الكويت خلال العام الماضي أربع حالات وفاة للطلبة الضباط تمت مباشرة التحقيق فيها من قِبل الجهات المختصة بعد ما أثارته من استياء من قِبل مواطنين ونواب لتكرار حالات الوفاة، وتداول أنباء من قِبل البعض بأن حالات الوفاة سببها ”الإهمال الطبي، وقسوة التدريب“.