أنباء عن استدعاء المغرب سفيره في الإمارات لـ”التشاور”

قال مسؤول دبلوماسي مغربي، إن الرباط استدعت سفيرها لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد آيت وعلي؛ لأجل التشاور.

وردًا على استفسارات “إرم نيوز”، اكتفى المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، بالقول في تصريح مقتضب، إن “الاستدعاء تم في ظروف عادية جدًا، ولن يؤثر في طبيعة العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين”. رافضًا الخوض أكثر في تفاصيل الموضوع.

وكانت مواقع إخبارية مقربة من السلطات المغربية، قد أكدت أن الرباط استدعت سفيرها بالإمارات، وربطت بين الاستدعاء والتوتر بين الرباط والرياض.

ولم يصدر -حتى اللحظة- أي تأكيد أو نفي من السلطات المغربية حيال تلك الأنباء.

وتأتي هذه التطورات الدبلوماسية؛ بعد تأكيد سفير المغرب لدى السعودية، مصطفى المنصوري، الجمعة، استدعاءه من طرف الرباط؛ بسبب ما قال إنه تقرير لقناة سعودية “ضد الوحدة الترابية”، بحسب وسائل إعلام محلية.