بابا الفاتيكان يصل الإمارات في زيارة تاريخية‎ (صور)

وصل بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، مساء يوم الأحد، إلى الإمارات العربية المتحدة، في زيارة تاريخية‎.

وحطت طائرة البابا في أبوظبي قُبيل الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي، وكان في استقباله وليُّ عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وتمتد زيارة البابا الأرجنتيني إلى الإمارات، من الأحد إلى الثلاثاء المقبل، تتبعها أواخر آذار/ مارس رحلة قصيرة إلى المغرب.

وسيُقيم البابا قُدَّاسًا الثلاثاء، على أحد الملاعب الرياضية في أبوظبي للكاثوليك، وغالبيتهم العظمى من العمال الآسيويين من الفلبين والهند.

وتم توزيع نحو 135 ألف بطاقة للمشاركة في القُدَّاس، لكن من المتوقع أن يتجاوز هذا العدد قدرة الملعب على الاستيعاب مع توقعات بوصول مُصلّين من الدول المجاورة.

ورحب وليُّ عهد أبوظبي بالبابا معربًا عن بالغ السعادة لوصول البابا، وشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”:”ببالغ السعادة نُرحب بوصول ضيفي اﻹمارات العزيزين.. البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف..ازدهار المحبة، والتسامح، والتآلف، غرس أصيل نما في هذه اﻷرض الطيبة..هكذا أرادها زايد واحة للتعايش الإنساني تخدم كل ما فيه خير البشرية جمعاء”.