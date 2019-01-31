وزيرة كويتية تتقدم ببلاغ رسمي ضد نائب اتهمها بـ”تزييف الحقائق”

تقدمت وزيرة الأشغال العامة والإسكان الكويتية، جنان بوشهري، اليوم الخميس، ببلاغ رسمي إلى النائب العام؛ للتحقيق فيما أثاره النائب شعيب المويزري مؤخرًا حول تزييفها للحقائق، وتزوير المعلومات في ردها على سؤال برلماني.

وقالت الوزيرة بوشهري في تغريدة عبر حسابها الإلكتروني: إن “اتهامات بهذا الحجم حملت مساسًا بقسمي الدستوري ونزاهتي، وامتدت إلى حكومة سمو الشيخ جابر المبارك، وتستوجب إجراء تحقيق قضائي”.

وأضافت الوزيرة موجهةً خطابها للنائب المويزري: “واليوم أوجه للأخ المويزري ما قاله للنواب حينما كان وزيرًا، أتمنى ألا توجه التهم لا للحكومة ولا لرئيس الوزراء، وإذا في وزير من الوزراء مخطي وجهوا كلامكم للوزير نفسه. إن ما بين التجريح السياسي المقبول دستوريًا والطعن في كرامة الآخرين المرفوض أخلاقيًا خط رفيع .. لا تتجاوزه”.

صباح الخير تقدمت قبل قليل ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيما أثاره النائب المويزري عن قيامي بتزوير معلومات وتزييف حقائق في إجابتي على سؤال برلماني. إتهامات بهذا الحجم حملت مساسا بقسمي الدستوري ونزاهتي، وامتدت إلى حكومة سمو الشيخ جابر المبارك، تستوجب إجراء تحقيق قضائي. — د. جنان محسن بوشهري (@Jenan_bushehri) January 31, 2019

وكان النائب المويزري قد ذكر قبل أيام أن وزيرة الإسكان جنان بوشهري “زيفت الحقائق” بإجابتها على سؤال النائب فيصل الكندري، بشأن موضوع تم اتهامها فيه بالقيام بتعاقدات مشبوهة وتزوير معلومات، مضيفًا أن هذا “أمر غير مقبول”.

وأضاف في مؤتمر صحفي: “أتمنى أن تجهز بوشهري كل البيانات التي اتهمتني بها والتي تخص 5 مناقصات أثناء حملي حقيبة الإسكان”.

وتعتبر حالة التوتر بين السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (البرلمان) اعتيادية في الكويت، منذ أعوام، وتتفاوت في شدتها بين الحين والآخر بين التصعيد والهدوء.