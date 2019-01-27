جولة محادثات أفغانية جديدة في قطر أواخر فبراير

قال مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، إنه تقرر مبدئيًا عقد جولة أخرى من محادثات السلام بين حركة طالبان الأفغانية والولايات المتحدة في 25 فبراير/ شباط، بعد التوصل إلى مسودة اتفاق لإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.

وأكد المسؤول، أن الجانبين اتفقا بصفة مبدئية على الاجتماع في الخامس والعشرين من فبراير/ شباط.

وتقضي مسودة الاتفاق بانسحاب القوات الأمريكية خلال 18 شهرًا من التوقيع على الاتفاق والذي من المحتمل أن يضع نهاية للحرب، بعد أكثر من 17 عامًا من الغزو الذي قادته أمريكا لأفغانستان.