رغم التحذيرات الأمنية.. “بدون الكويت” ينظمون الاعتصام الأول في العام الجديد (فيديو وصور)

اعتصم عدد من النشطاء “البدون” ومناصريهم في الكويت، اليوم الجمعة؛ للمطالبة بحقوقهم التي تتلخص بمنحهم الجنسية الكويتية، وسط مشاركة إعلامية محدودة، بعد أيام من التحضير للاعتصام بالرغم من التحذيرات الأمنية السابقة.

وشهد الاعتصام بمنطقة تيماء في مدينة الجهراء، غربي العاصمة، تجمع عشرات “البدون” إضافة إلى تواجد بعض الحقوقيين ومناصري قضية هذه الفئة، إلى جانب بعض الإعلاميين الذين قاموا بتوثيق الاعتصام السلمي الذي جاء بعد تحذير أمني بعدم تجاوز القانون تحت طائلة المسؤولية.

وتداول النشطاء مقاطع فيديو وصورًا أظهرت جانبًا من فعاليتهم، التي ألقى فيها بعض النشطاء ومنظمو الاعتصام كلمات احتجاجية انتقدوا فيها المسؤولين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع “البدون”، وعلى رأسهم رئيس الجهاز صالح الفضالة.

#فيديو .. رغم التهديد والوعيد الذي نشرته احدى الصحف الكويتية باسم "الجهاز المركزي" و"الداخلية".. أحد أفراد فئة غير محددي الجنسية #البدون يلقي أبياتاً شعرية في الاعتصام السلمي في منطقة تيماء للمطالبة بحقوقهم الإنسانية..#اعتصام_١١_١_للبدون pic.twitter.com/BxR28w6ug9 — سبر (@Sabrnews) January 11, 2019

ووجه النشطاء مطالبهم إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مطالبينه بوضع حل لقضيتهم، ومناشدينه بالتدخل لمنحهم حقوقهم، قبل أن ينفض الاعتصام بشكل هادئ ودون أي مواجهات.

ونقلت صحيفة “القبس” المحلية عن مصدر أمني قوله: إنّ “وزارة الداخلية راقبت الاعتصام عن كثب، ولم تجد ما يستدعي التدخل؛ نظرًا لانفضاض التجمع بصورة راقية، بعد تقديمهم مناشدات، وانفض التجمع بشكل سريع”.

وكان اجتماع أمني مع مسؤولين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع “البدون” عُقد قبيل الاعتصام الذي تم الحديث عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عدد من النشطاء، وتضمن الاجتماع بحث للتدابير التي سيتم اتخاذها تجاه المشاركين والمخالفين والتعامل مع أي خروج عن القانون.

ولم يقتصر الاعتصام على منطقة تيماء، إنما شاركه اعتصام عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، شارك فيه نواب وحقوقيون، ومن بينهم النائب ناصر الدوسري.

أعلن تضامني مع الاخوة البدون في قضيتهم المستحقة واطالب الحكومة بالعمل على تنفيذ مطالبهم المستحقة.

واشكر وزارة الداخلية وعلى رأسها الوزير الشيخ خالد الجراح على التعامل الراقي، واتاحة الفرصة لإخواننا البدون للتعبير عن مطالباتهم بطريقة سلمية. — النائب ناصر الدوسري (@NasrAlDousari) January 11, 2019

وكتب المحامي محمد الحميدي والذي كان من ضمن المشاركين في الاعتصام:

انتهى الاعتصام بسلام ووصل المعتصمين رسالتهم وحضر عدد من الاعلاميين والناشطين ولاحظنا عدم تواجد رجال الأمن الواجب تواجدهم#اعتصام_11_1_للبدون — المحامي محمد الحميدي (@mohmdAlhumidi) January 11, 2019

وتعتبر قضية “البدون” في الكويت من أبرز القضايا التي تتم إثارتها بشكل دائم عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بشكل رسمي وشعبي، وسط مطالبات بوضع حل جذري لقضيتهم الشائكة ومنحهم الجنسية الكويتية.