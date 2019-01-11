رغم التحذيرات الأمنية.. “بدون الكويت” ينظمون الاعتصام الأول في العام الجديد (فيديو وصور)

رغم التحذيرات الأمنية.. “بدون الكويت” ينظمون الاعتصام الأول في العام الجديد (فيديو وصور)

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

اعتصم عدد من النشطاء “البدون” ومناصريهم في الكويت، اليوم الجمعة؛ للمطالبة بحقوقهم التي تتلخص بمنحهم الجنسية الكويتية، وسط مشاركة إعلامية محدودة، بعد أيام من التحضير للاعتصام بالرغم من التحذيرات الأمنية السابقة.

وشهد الاعتصام بمنطقة تيماء في مدينة الجهراء، غربي العاصمة، تجمع عشرات “البدون” إضافة إلى تواجد بعض الحقوقيين ومناصري قضية هذه الفئة، إلى جانب بعض الإعلاميين الذين قاموا بتوثيق الاعتصام السلمي الذي جاء بعد تحذير أمني بعدم تجاوز القانون تحت طائلة المسؤولية.

وتداول النشطاء مقاطع فيديو وصورًا أظهرت جانبًا من فعاليتهم، التي ألقى فيها بعض النشطاء ومنظمو الاعتصام كلمات احتجاجية انتقدوا فيها المسؤولين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع “البدون”، وعلى رأسهم رئيس الجهاز صالح الفضالة.

ووجه النشطاء مطالبهم إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مطالبينه بوضع حل لقضيتهم، ومناشدينه بالتدخل لمنحهم حقوقهم، قبل أن ينفض الاعتصام بشكل هادئ ودون أي مواجهات.

ونقلت صحيفة “القبس” المحلية عن مصدر أمني قوله: إنّ “وزارة الداخلية راقبت الاعتصام عن كثب، ولم تجد ما يستدعي التدخل؛ نظرًا لانفضاض التجمع بصورة راقية، بعد تقديمهم مناشدات، وانفض التجمع بشكل سريع”.

وكان اجتماع أمني مع مسؤولين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع “البدون” عُقد قبيل الاعتصام الذي تم الحديث عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عدد من النشطاء، وتضمن الاجتماع بحث للتدابير التي سيتم اتخاذها تجاه المشاركين والمخالفين والتعامل مع أي خروج عن القانون.

ولم يقتصر الاعتصام على منطقة تيماء، إنما شاركه اعتصام عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، شارك فيه نواب وحقوقيون، ومن بينهم النائب ناصر الدوسري.

وكتب المحامي محمد الحميدي والذي كان من ضمن المشاركين في الاعتصام:

وتعتبر قضية “البدون” في الكويت من أبرز القضايا التي تتم إثارتها بشكل دائم عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بشكل رسمي وشعبي، وسط مطالبات بوضع حل جذري لقضيتهم الشائكة ومنحهم الجنسية الكويتية.

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