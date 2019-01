“النيابة” الكويتية تقرر استمرار حبس الناشطة عائشة الرشيد

View this post on Instagram

@eremnews . . ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، القبض على الكاتبة الصحفية والباحثة في الشأن الإيراني والجماعات الإسلامية عائشة الرشيد، بأمر من نيابة الإعلام على خلفية القضية المرفوعة ضدها من الديوان الأميري، وفق وسائل إعلام محلية. وقدم الديوان الأميري قبل نحو 3 أسابيع شكوى جنائية إلى النيابة العامة ضد الإعلامية عائشة الرشيد، على خلفية تسجيلات منسوبة إليها، تتضمن مساساً بأعضاء الديوان وبعض المستشارين. وكانت "الرشيد" قد صرحت سابقا لصحيفة "السياسة" المحلية أنها "لم تسئ إلى أحد بشخصه وأنها تكلمت في قضية رأي عام بشأن تضخم الحسابات السرية". وانتشر مقطع صوتي مسجل عبر مواقع التواصل، منسوب للرشيد، تقول فيه "سمو الأمير يطول عمرك غيّر مكتبك"، مضيفة "من يعملون في الديوان الأميري استغلوا مناصبهم بتهديد جهات بعواقب وخيمة إذا كشفوا الحسابات السرية التي تضخمت بالملايين، وقالوا بناء على أوامر عليا من سمو الأمير"، متسائلة "ما هي العواقب الوخيمة المقصودة؟".