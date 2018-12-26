نتيجة للمقاطعة.. قطر تقدم لأول مرة دعمًا لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل

أرسلت قطر 24 سيارة عسكرية مصفحة إلى مالي، في خطوة غير مسبوقة من الدوحة التي لم تقدم في السابق أي تمويل للمساعدة في مكافحة التطرف.

وفي تلميح إلى أن هذه الخطوة تأتي نتيجة للمقاطعة المفروضة على قطر، علقت وكالة رويترز على الخطوة بالقول، إن قطر كثفت الجهود؛ لتظهر في صورة قوة تعمل على إرساء الأمن الدولي، منذ أن اتخذت دول عربية إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضدها في يونيو حزيران 2017، بعدما اتهمت الدوحة بدعم الإرهاب.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن طائرات عسكرية قطرية نقلت السيارات إلى مالي، مضيفة أن الشحنة ستساعد على “مكافحة الإرهاب واستتباب الأمن ليس في جمهورية مالي وحدها، بل في دول الساحل الأفريقي المعروفة باسم مجموعة الخمس”.

وشكلت دول مجموعة الخمس، وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا، قوة مهمات عسكرية العام الماضي، للقضاء على عنف المتشددين.

واتفقت السعودية والإمارات على تقديم نحو 150 مليون دولار لقوة الساحل التابعة لمجموعة الخمس.

وكان ساسة فرنسيون قد اتهموا قطر بدعم المتطرفين شمال مالي، ونشر التطرف في أفريقيا بحسب قناة “فرانس 24”.