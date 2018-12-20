الأمير خالد بن سلمان يشيد بجهود محادثات السلام الأفغانية في الإمارات

أشاد السفير السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان، بجهود محادثات السلام الأفغانية التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقبل أيام استضافت الإمارات مباحثات تهدف للتوصل لسلام في أفغانستان، شاركت فيها حركة طالبان ومسؤولون أمريكيون، بحضور ممثلين عن الإمارات والسعودية وباكستان.

وقال خالد بن سلمان في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر إن المملكة “ستستمر ببذل الجهود من أجل إعادة الأمن والاستقرار للشعب الأفغاني الشقيق وتحقيق سلام دائم ينقل البلاد من حالة الحرب إلى التنمية والإعمار”.

ستستمر المملكة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهما الله، ببذل كل الجهود من أجل اعادة الأمن والإستقرار للشعب الأفغاني الشقيق وتحقيق سلام دائم ينقل البلاد من حالة الحرب الى التنمية والإعمار. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 20, 2018

وأضاف بقوله: “عملت المملكة وشقيقتها الإمارات بكل قوة لإنجاح محادثات المصالحة الأفغانية التي عقدت في الإمارات مؤخرًا، ونجحت في الجمع بين الأطراف الأفغانية وبدء عملية الحوار لإنهاء الصراع وإحلال السلام في هذا البلد الإسلامي الهام”.

عملت المملكة وشقيقتها الإمارات بكل قوة لإنجاح محادثات المصالحة الأفغانية التي عقدت في الإمارات مؤخرا ونجحت في الجمع بين الأطراف الأفغانية وبدء عملية الحوار لإنهاء الصراع واحلال السلام في هذا البلد الإسلامي الهام. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 20, 2018

وتابع بن سلمان قائلًا: “رغم محاولات التخريب من الدولة التي تمول الإرهاب وتغذي الصراعات في المنطقة ومحاولاتها تعطيل مسار المصالحة الأفغانية، سنرى -بمشيئة الله- في بداية العام المقبل نتائج مثمرة ستسهم في إحلال الأمن والسلام في أفغانستان الشقيقة”.

رغم محاولات التخريب من الدولة التي تمول الإرهاب و تغذي الصراعات في المنطقة ومحاولاتها تعطيل مسار المصالحة الأفغانية، سنرى -بمشيئة الله- في بداية العام المقبل نتائج مثمرة ستسهم في إحلال الأمن والسلام في أفغانستان الشقيقة. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 20, 2018

ولم يشر الأمير السعودي إلى هوية الدولة المقصودة في تغريدته الأخيرة، إلا أن معلقين اعتبروا أنه يقصد إيران التي تتهم من قبل الولايات المتحدة بتغذية الصراع في أفغانستان.