تسجيل صوتي لأبيات الشعر التي منع بسببها الشيخ فهد الكندري من الخطابة في الكويت

انتشر على موقع تويتر في الكويت مساء السبت، تسجيل صوتي لأبيات الشعر التي ألقاها إمام وخطيب مسجد هشام بن عامر، الشيخ فهد الكندري، وهو يمدح ويثني على الرسول محمد وأمه السيدة آمنه بنت وهب.

وكان الشيخ الكندري قد منع من الخطابة في الكويت بقرار من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بسبب مبالغته بمدح النبي محمد، والترضي على والدته آمنة بنت وهب.

وقال الشيخ فهد الكندري أن الوزارة أوقفته عن الخطابة دون إجراء تحقيق لمعرفة حقيقة ما حصل.

وأوضح الكندري: “استفسرت عن المواضع التي قِيل إن فيها مغالاة في المدح، ولم أتلقَّ جوابًا”، مشيرًا فيما تعلق بالترضي على أُم الرسول إلى أنهم قالوا له “إنها لم تدرك الإسلام، لكن هناك قولًا عند جمهور العلماء بنجاة (أهل الفترة)، ومنهم ورقة بن نوفل، وقس بن ساعدة، وزيد بن عمرو بن نفيل، الذين ترحّم عليهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- وشهد لهم بالجنة”.

وأكد الشيخ الكندري أنه سيتقدم بتظلّم، وخلال 60 يومًا سيُقيم دعوى جزائية.