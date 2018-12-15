أمير قطر: موقفنا من الأزمة الخليجية لم يتغير

قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن موقف بلاده لم يتغير إزاء قضية الأزمة الخليجية.

وأكد ضرورة وقف ما أسماه “الحصار المفروض، وحل المشاكل عبر الحوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.”

وجاء ذلك خلال كلمة له في افتتاح منتدى الدوحة الثامن عشر والذي تنظمه وزارة الخارجية القطرية على مدار يومين تحت عنوان “صنع السياسات في عالم متداخل” بمشاركة عدد من المدعوين، من بينهم رئيس وزراء الصومال حسن علي خيري، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فيرناندا إسبينوسا غاريسيس، وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، ووزراء خارجية عدة دول كتركيا، وإيران، وسلطنة عُمان، بالإضافة لوزير الخزانة والمالية التركي براءت البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتقول الدول المقاطعة إن موقفها لم يتغير أبدًا، وإنه لا بديل عن استجابة قطر للمطالب المقدَّمة لها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الأزمة هامشية، ويمكن التعايش معها لسنوات عديدة.