شاهد.. حديث بين ولي العهد السعودي وممثل قطر في القمة الخليجية (فيديو)

التقطت عدسات الكاميرات لقطات قصيرة على هامش القمة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض، أظهرت حديثًا خاطفًا بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وممثل قطر في القمة وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي.

ورجح متابعون أن يكون الحديث بروتوكوليًا، في إطار واجب الضيافة من قبل المملكة المستضيفة للقمة والمشاركين فيها.

وبثت القنوات السعودية مشاهد وصول الوفود الخليجية بشكل مباشر على الهواء باستثناء الوفد القطري.

ويبدو الانقسام جليًا في المجلس بين الدول التي تتّبع سياسة متشددة ضد طهران كالرياض وأبوظبي والمنامة، وتلك التي تقيم علاقات مع طهران مثل الدوحة ومسقط والكويت.

وتسعى الدوحة أيضًا إلى تعزيز علاقاتها بشكل أكبر مع طهران، في ظل استمرار خلافها مع جاراتها، والإجراءات العقابية التي اتّخذتها الدول الأربع بحقها والمتمثلة خصوصًا في مقاطعتها اقتصاديًا وسياسيًا.