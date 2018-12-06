حصاد “إيدكس 2018”.. تعاون مصري إماراتي سعودي في مجال تصنيع السلاح (صور وفيديو)

اختتمت فعاليات مؤتمر الصناعات الدولية والعسكرية “إيدكس 2018“، الذي استضافته مصر في الفترة من الـ 3 إلى الـ 5 من ديسمبر الجاري، بنتائج إيجابية وتعاون مصري سعودي إماراتي في مجال التصنيع، بحضور مكثف من دول عربية وأجنبية قدمت معروضات عديدة من الأسلحة والمدرعات والمعدات الثقيلة.

ووقعت اتفاقات خلال المؤتمر بين الهيئة العربية للتصنيع وأكثر من شركة شاركت بالمعرض، وذلك بعد أن عرضت الهيئة سلسلة مدرعات التمساح 1 و 2و 3 التي جرى تصميمها من قبل إدارة المركبات بمجمع الصناعات الهندسية للقوات المسلحة.‎

وكان للإمارات والسعودية تواجد واسع في المعرض لتقديم الصناعات العسكرية الثقيلة، والمدرعات والمركبات الحربية.

وكشف محمد بن حمد الماضي، رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن المشاركة بالمعرض من خلال “مدرعات تيترا، وتويج، وشبل”، وهي أحدث ما أنتجته السعودية.

تصنيع عربي ثلاثي

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” علي هامش المؤتمر، أن التصنيع للمدرعة “تيترا” أصبح سعوديًّا خالصًا بعد شراء خط إنتاج المدرعة من صربيا.

وأشار إلى أن “هناك مساعي للتعاون مع مصر والإمارات للتصنيع العسكري خلال الفترة المقبلة من أجل تصنيع مدرعات شبيهة بشكل محلي في صفقات جديدة جرى التباحث بشأنها خلال معرض الدفاع والتسليح الجاري”.

تعاون مصري – سعودي

ومن جانبه، أكد أيوب بن فوزي صبري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التدريع للصناعات العسكرية بالسعودية، أن “هناك اتفاقًا جرى للتعاون بين مصر والسعودية عقب لقاء جمع اللواء طه بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة للتصنيع المصرية، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية”.

وكشف أيوب في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” على هامش مشاركته في المعرض، أن “المشروع المصري السعودي سيشهد تصنيع نوع من المعدات الثقيلة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مصر”.

وأردف، أن معرض “إيديكس 2019” المزمع إقامته بأبوظبي سيشهد الإعلان عن التعاون المصري السعودي والذي سيضم أيضًا أنظمة تسليح، وقاذفات صواريخ.

وقال، إن الشركة قدَّمت خلال المعرض مدرعات من نوعية عاصفة 1، وعاصفة 2، والمدرعة “درع” والمدرعة “فوكس”.

مباحثات إماراتية

وعلي الجانب الآخر، لفت مالك شركة العسبر لصناعة المركبات العسكرية بالإمارات، محمود محمد راشد الأميري إلى إجراء مباحثات خلال المعرض مع الجانب المصري بشأن عدد من المركبات العسكرية من إنتاج إماراتي.

وأوضح، أن الشركة لديها عدد كبير من أحدث المدرعات الحربية، من بينها مدرعة “نمر” والتي تتحمل حتى 8 كيلو ألغام ولديها نظام تأميني متكامل ضد الانقلاب.

صفقة جديدة

صفقة المدرعة “كوبر”، هكذا رد ممثل شركة إماراتية للصناعات العسكرية تسمى “ستريت جروب”، بشأن ما جرى الاتفاق عليه خلال المؤتمر مع الجانب المصري.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن “نوعية المدرعة موجود بالفعل في مصر، ولكن ما سيتم إتمامه هو الحصول على المزيد من المدرعات من النوعية ذاتها”.

وسبق أن أكد وزير الإنتاج الحربي المصري، اللواء محمد العصار، أن مصر بصدد التوجه لتصنيع الأسلحة بمشاركة دول كبرى، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس 2018” في مصر.

ترويج الصناعات الإماراتية في أفريقيا

وقال السيد سلطان السماحي، مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، إن مشاركة أكثر من 63 شركة إماراتية في مختلف قطاعات الدفاع بمعرض “إيديكس 2018” بالقاهرة “أكبر دليل على قوة المعرض”، موضحًا أهمية إقامته في مصر لـ “زيادة ترويج الصناعات الإماراتية بقارة أفريقيا”.

وأضاف في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، خلال مشاركته في فعاليات معرض “إيديكس” للصناعات الدفاعية والأمنية في القاهرة، أن “هناك ما يقرب من 17 شركة وطنية إماراتية في مجال الصناعات البحرية والجوية والبرية تشارك في المعرض؛ ما يعكس التطور والتقدم في تلك الصناعة، كما شهد المعرض مشاركة عدد كبير من شباب الإمارات”.

خطة سعودية

العميد عبد اللطيف الشهري، المتحدث باسم الجناح السعودي في المعرض، قال إن المملكة “تخطط لتوفير 50 في المئة من متطلبات المملكة عسكريًّا من التصنيع المحلي، وهي تتسق مع رؤية 2030”.

وأشار في هذا الصدد إلى مناقشات عديدة جرت بين السعودية ومصر ودول عربية أخرى للتعاون في هذا المجال، خاصة أنّ دخول أي منتج إلى الخدمة العسكرية يتطلب كفاءة وتجارب عديدة.