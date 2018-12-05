الكويت تمنع دخول المغربيات والتونسيات واللبنانيات للعمل فيها دون “محرم”

منعت الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت دخول النساء من الجنسيتين المغربية والتونسية دون الأربعين للعمل فيها إلا بوجود محرم، وكذلك اللبنانيات اللاتي يحتجن إلى موافقة أمنية، إضافة إلى محرم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الهيئة العامة أوقفت منح تصاريح عمل للنساء المغربيات والتونسيات اللاتي تقل أعمارهن عن 40 عامًا، إلا في حال وجود قريب لهن من الدرجة الأولى.

وجاء القرار بالتنسيق بين الكويت وكل من المغرب وتونس تلبية لطلبهما، مستثنيًا المغربيات والتونسيات دون الـ40، في حال كان دخولهن للحاق بعائل كزوج أو أب.

كما منعت الهيئة دخول اللبنانيات دون الـ40 إليها دون محرم، واشترطت إضافة إلى ذلك حصولهن على موافقة أمنية.

وينطبق شرط المحرم على الجنسيات الثلاثة فقط.