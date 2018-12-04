تراجع أسعار العقارات 7.4% في دبي و6.1% بأبوظبي

قال مصرف الإمارات المركزي، في تقرير الثلاثاء، إن أسعار العقارات السكنية تراجعت 7.4% عنها قبل عام في الربع الثالث من 2018، ليتسارع معدل الانخفاض من 5.8% في الربع الثاني.

واقتبس البنك المركزي من مؤشر “ريدين” لأسعار المبيعات السكنية، الذي أظهر انخفاض الأسعار 2.5% عن الربع السابق. وتتراجع الأسعار تراجعًا شبه مطرد من شهر لآخر منذ بداية 2017؛ بسبب تدهور ميزان العرض والطلب.

وهبطت أسعار العقارات السكنية في أبوظبي 6.1% على أساس سنوي في الربع الثالث بعد انخفاضها 6.9% في الربع الثاني.

ومن بين العوامل التي تُضعف الطلب على العقارات النمو المحدود للتوظيف في الإمارات، لاسيما بين أصحاب الياقات البيضاء الذين قد يشترون مساكن. ويشغل الأجانب معظم الوظائف في البلد الغني المُصدر للنفط.

وقال البنك المركزي إن إجمالي التوظيف نما 0.6 بالمئة فقط على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو أبطأ معدل في أكثر من أربع سنوات، بعد نمو نسبته 1.2 بالمئة في الربع الثاني.

وفي أول تسعة أشهر من 2018، زاد التوظيف بمعدل متوسط بلغ 1.6 بالمئة مقابل زيادة نسبتها 2.6 بالمئة في نفس الفترة من 2017.

وتظهر أرقام البنك المركزي أن التوظيف في قطاعات من بينها التشييد والعقارات واصل النمو لأسباب من بينها استعدادات دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020 العالمي.

وفي مسعى لدعم أعداد أصحاب الياقات البيضاء، أعلنت حكومة الإمارات الأسبوع الماضي عن منح تأشيرات إقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأغنياء في العقارات والعلماء البارزين ورواد الأعمال.

لكن التأهل للتأشيرات تحكمه قيود صارمة كما أنها لا تتيح الحصول على الجنسية الإماراتية، لذا يقول المحللون إن هذا النهج وحده قد لا يحدث تغييرات كبيرة في اتجاهات التوظيف أو السوق العقارية.