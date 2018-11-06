قرقاش: تضامن حماس مع طهران لا يراعي القلق الخليجي والعربي

هاجم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتية أنور قرقاش، حركة حماس الفلسطينية، على خلفية إعلان تضامنها مع إيران في وجه العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

واعتبر قرقاش في تغريدة كتبها في حسابه الرسمي بموقع ” تويتر” أن تضامن حماس ووقوفها إلى جانب الحكومة الإيرانية لا يراعي القلق الخليجي والعربي تجاه تدخلات طهران الإقليمية”.

وأضاف “موقف حماس لا داعي له، ويدخل القضية الفلسطينية في متاهات هي في غنى عنها، كما يؤكد الرأي القائل إن الحركة في توجهاتها ما هي إلا مشروع أداة إيرانية إقليمية”.

وأعلنت حماس يوم أمس وقوفها مع إيران، في وجه العقوبات الأمريكية، واصفة الإجراءات ضد طهران بأنها ” تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”.