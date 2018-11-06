إماراتي وسعودية يحصدان جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي

إماراتي وسعودية يحصدان جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي

فاز بالجائزة المعلم راشد علي هاشم والمعلمة فوزية المغامسي

المصدر: إرم نيوز

أعلنت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي فوز المعلمَين راشد علي هاشم من الإمارات، وفوزية المغامسي من السعودية، بجائزة هذا العام لأفضل معلم خليجي.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد الفائزين في تغريدة على صفحته الرسمية عبر “تويتر”، مضيفًا: ” ستظل الجائزة معين المعرفة الذي يرفد الميدان التربوي بأعلامه ورواده، سقف طموحاتنا كبير، ونريد للجائزة أن توقد شعلة التميز والحراك التربوي في سماء الخليج”.

 

وهنأ وزير التعليم السعودي أحمد العيسى مواطنته الفائزة قائلًا: “أبارك للمعلمة الأستاذة فوزية المغامسي فوزها بجائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي .. طاقات مبدعة في قطاع التعليم..”.

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