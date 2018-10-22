محمد بن راشد يصل الرياض (صور)

وصل الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، اليوم الإثنين، إلى الرياض للمشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقالت الوكالة إنّه كان في استقبال محمد بن راشد، بالصالة الملكية في مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وسفير الإمارات لدى المملكة، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومندوب عن المراسم الملكية.

وتبدأ أعمال المؤتمر الذي يندرج ضمن مبادرات رؤية السعودية 2030 غدًا الثلاثاء، ويستمر لغاية 25 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.