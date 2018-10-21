أول موقف لسلطنة عمان من الإجراءات السعودية في قضية خاشقجي

أعلنت سلطنة عمان اليوم الأحد ترحيبها بالإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية، بشأن قضية الصحفي جمال خاشقجي، الذي أعلنت المملكة أنه توفى داخل سفارتها بمدينة إسطنبول التركية، في الثاني من الشهر الجاري.

وهذا هو الموقف العلني الأول للسلطنة، منذ أن أصدر العاهل السعودي، أمس أوامر ملكية، قضت بإنهاء خدمات ضباط استخبارات، وإعفاء مسؤولين أبرزهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، على خلفية وفاة خاشقجي.

وقالت وكالة الأنباء العمانية “إن سلطنة عمان رحبت اليوم الأحد بقرارات السعودية حول الحادثة المؤسفة التي أدَّت إلى وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي”.

ونقلت الوكالة عن بيان وزارة الخارجية قوله “ترحب السلطنة بما اتخذته المملكة من إجراءات شفافة في هذا الشأن والتي تؤكد أهمية إفساح المجال لمسار العدالة ليأخذ مجراه بعيدًا عن أي تأويلات”.

وأثارت قضية خاشقجي غضبًا دوليًّا، وأدَّت إلى توتر العلاقات السياسية والتجارية بين الدول الغربية والسعودية حليفة الولايات المتحدة وأكبر مصدر للنفط في العالم.