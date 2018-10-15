الكويت تتضامن مع السعودية في وجه الاتهامات المرتبطة باختفاء خاشقجي 

أعلنت دولة الكويت اليوم الاثنين، تضامنها مع المملكة العربية السعودية، في وجه اتّهامات تواجهها على خلفية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، بمدينة إسطنبول التركية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، عن “أسفه للحملة الظالمة التي تتعرَّض لها المملكة العربية السعودية والمتمثلة بالاتهامات والادعاءات التي توجّه لها على خلفية اختفاء خاشقجي”.

وأكد الصالح “رفض دولة الكويت التام لهذه الحملة، ووقوفها معها في مواجهة كلّ ما من شأنه المساس بسيادة المملكة والإساءة إلى مكانتها المعهودة” داعيًا إلى “انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة حول هذه القضية”.

وانقطع أثر الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، بمدينة إسطنبول، في الثاني من الشهر الجاري، إذ تزعُم السلطات التركية أنه دخل قنصلية بلاده ولم يخرج منها، الأمر الذي تنفيه الرياض رسميًّا.