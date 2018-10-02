مشاركة إسرائيلية جديدة في قطر

ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أنه من المقرر أن تستضيف الدوحة بطولة العالم للجمباز خلال الشهر الجاري، مضيفةً أن ثلاثة لاعبين إسرائيليين سيشاركون في المنافسات وهم أرتيم دولغوباتي وأندري ميدفيديف وألكسندر شاتيلوف.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستقبل فيها قطر مشاركات إسرائيلية.

ووفقًا للصحيفة، فإن هناك فرصة كبيرة لحصد اللاعبين الإسرائيليين للميداليات خلال البطولة، وأنه إذا فاز اللاعبون فإنه يتوجب على البلد المستضيف رفع العلم وعزف النشيد الوطني الإسرائيلي، في مشهد لا يحدث في البلدان العربية.

وكانت القناة الإسرائيلية الثانية، أكدت بأن اتحاد رياضة الجمباز الإسرائيلي تلقى رسالة ترحيبية من الدوحة تؤكد فيها على احترامها لأي رياضيين يمثلون بلادهم كسفراء.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية، جاء في الرسالة القطرية، “نتعهد ونعد بأن يكون الموقف تجاه إسرائيل مثل أي بلد آخر خلال المسابقات” .

وفي وقت سابق، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية رسالة قطرية ترحب بلاعبي اتحاد رياضة الجمباز الإسرائيلي على أرض قطر.