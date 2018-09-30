قرقاش: أزمة قطر اختفت من اهتمامات المجتمع الدولي

كشف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عن تراجع الاهتمام الدولي بأزمة قطر، التي دخلت حالة من الجمود، يرى محللون أنها قد تستمر لسنوات.

وقال قرقاش الذي شارك ضمن وفد بلاده في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك، في تغريدة بتويتر: “أزمة قطر اختفت كليًا من اهتمامات المجتمع الدولي في أسبوع الجمعية العامة في نيويورك، مبالغ باهظة أهدرت لشركات العلاقات العامة والمحامين دون نتيجة تذكر، سؤال يتيم هنا وفقرة حائرة هناك هو كل ما تبقى، النصيحة لن تنفع الدوحة؛ لأنها مصممة على إستراتيجية يائسة.”

وتبدد تغريدة قرقاش مثلها في ذلك مثل تصريحات مسؤولين خليجيين مؤخرًا، أي أمل في قرب انتهاء أزمة قطر التي تعاني من عزلة، منذ أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر روابط السفر والتجارة معها في يونيو حزيران 2017 متهمين إياها بمساندة إيران ودعم الإرهاب.