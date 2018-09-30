بعد زعم الحوثيين استهدافه.. الإمارات تؤكد أن مطار دبي يعمل بشكل اعتيادي

بعد زعم الحوثيين استهدافه.. الإمارات تؤكد أن مطار دبي يعمل بشكل اعتيادي

#إرم_نيوز

المصدر: دبي - إرم نيوز

قال مطار دبي الدولي اليوم الأحد إنه “يعمل بشكل طبيعي وذلك بعد تقرير إخباري أفاد بأن جماعة الحوثي اليمنية شنَّت هجومًا بطائرة مسيَّرة على المطار”.

وقال متحدث باسم المطار: “بالنظر إلى تقارير أوردتها مصادر مشكوك فيها هذا الصباح، فإن بوسع مطارات دبي تأكيد أن مطار دبي الدولي يعمل بشكل طبيعي دون أي تعطيل”.

من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية في تغريدة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن حركة الملاحة الجوية في الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي.

وقالت الهيئة: “حركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي ولاصحَّة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي الدولي”.

ونشر الحساب الإعلامي لحكومة دبي تغريدة أخرى مرفقة بصورة توضح حركة الملاحة في الأجواء الإماراتية، علق عليها بالقول: “الحركة الجوية الآن في مطار دبي الدولي .. المطار الأول عالميًّا في حركة السفر الدولية”.

وكانت قناة “المسيرة” التلفزيونية التابعة للحوثيين قالت، إن طائرة مسيَّرة من طراز “صماد -3” شنَّت هجومًا على المطار لكنها لم تورد أدلة.

وكان مسؤولون إماراتيون نفوا الشهر الماضي تقارير لوسائل إعلام تابعة للحوثيين أفادت بأن طائرة مسيَّرة للجماعة استهدفت مطار دبي.

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