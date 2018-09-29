تأجيل زيارة الأمير محمد بن سلمان للكويت إلى غد الأحد

تأجلت زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الكويت، إلى يوم غد الأحد، على ما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”، اليوم السبت.

وكانت الوكالة أعلنت، أمس الجمعة، أن الزيارة مقررة اليوم السبت، قبل أن تعود اليوم وتؤكد أنها الأحد.

وقالت الوكالة، إن ولي العهد السعودي سيجري مباحثات رسمية مع أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ولم تذكر الوكالة أسباب تأجيل الزيارة إلى يوم غد.

وأكدت مصادر خليجية مطلعة لـ”إرم نيوز”، أن الزيارة غير مرتبطة بأزمة مقاطعة قطر، والتي تتوسط فيها دولة الكويت وأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.