هل لزيارة الأمير محمد بن سلمان للكويت علاقة بأزمة قطر؟

نفت مصادر خليجية مطلعة ما تردد بشأن ارتباط زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للكويت اليوم السبت بأزمة قطر.

وقالت المصادر لـ”إرم نيوز” إنه لا جديد في أزمة قطر ولن تبحث في لقاءات الأمير محمد بن سلمان إلا في سياق عام “بروتوكولي” خلال لقاء ولي العهد السعودي وأمير الكويت.

وتؤكد أحاديث المسؤولين الخليجيين خلال الساعات الماضية ما ذهبت إليه المصادر، فقبل ساعات أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قطر تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين وقرار مقاطعتها كان خيارًا لا مفر منه.

أما وزير الخارجية القطري فقد أكد قبل ساعات هو الآخر أنه لا تطورات جديدة في “الأزمة الخليجية” التي قال إنه “أصابها الجمود”.

ويبدو أن أزمة قطر ستدخل حالة جمود قد تستمر سنوات طويلة، فالدول المقاطعة للدوحة لا تسمح للخلاف بالتأثير على الملفات الأقليمية كالتحالف الأمني المقترح الذي يجمع الولايات المتحدة ودول الخليج العربي ومصر والأردن.

وفي حديث مع رويترز هذا الأسبوع قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن نزاع الخليج “ليس له أولوية” في إشارة إلى أنه لا توجد مساع دبلوماسية لحل الخلاف وأنه لن يؤثر على التحالف.

وقال قرقاش: “أزمة قطر ليس لها أولوية ولا علاقة لها بقدرتنا على تكوين جبهة موحدة وأن نكون طرفًا فاعلًا في تحالف أكبر تقوده الولايات المتحدة”.